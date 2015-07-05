جازيتا: صلاح بـ20 مليون يورو

كشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت الإيطالية عن عرض من إنتر ميلان لضم محمد صلاح نجم تشيلسي بـ20 مليون يورو.

صلاح يرغب في الانتقال إلى إنتر ميلان بحسب ما صرح به مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com خلال الاسبوع المنصرم.

وإنتر بدأ مفاوضاته مع تشيلسي خلال الساعات الماضية لضم اللاعب بشكل نهائي بدلا من استعارته لموسم واحد.

ويعرض إنتر 20 مليون يورو لضم اللاعب بحسب جازيتا ديللو سبورت، وهو ما يغري تشيلسي.

لكن تشيلسي يخشى من الدخول في أزمة، كون فيورنتينا يهدد باستخدام العقد الموقع بينه والنادي الإنجليزي والتوجه للمحكمة الرياضية.

نادي فيورنتينا يؤمن بأن العقد يمنحه حق تمديد استعارة صلاح لموسم أخر. واللاعب يقول إن العقد يعتمد على موافقته الشخصية أولا وهو لم يمنح الضوء الأخضر للفريق البنفسجي لضمه مجددا.