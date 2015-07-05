إنشاء 23 محطة لتنقية المياه بالوادي الجديد بتكلفة 145 مليون جنيه

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد العمل بمحطات المياه الجاري إنشائها بالمحافظة، حيث يجري إنشاء عدد 13 محطة مياه بتكلفة تتجاوز 82 مليون جنيه، وهي موزعة كالتالي: عدد 7 محطات بمركز الخارجة، عدد 4 محطات بمركز الداخلة، عدد محطة واحدة بمركز باريس، عدد محطة واحدة بمركز الفرافرة، وكذلك جارى إنهاء إجراءات عدد10 محطات تنقية مياه أخرى للبدء في الإنشاء بمراكز المحافظة بتكلفة تتجاوز 63 مليون وذلك خلال العام المالي الجديد 2015 /2016.

وأكد محافظ الاقليم أن إنشاء هذه المحطات يأتي ضمن خطة المحافظة مياه نقيه للمواطنين وتغطيه جميع القرى والاماكن المحرومة والتي تعانى نقص فى المياه النقية.

ووجه المحافظ بسرعه إنهاء الأعمال فى المواعيد المحدد لها حتى تقدم خدماتها للمواطنين.