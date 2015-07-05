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أوقاف سوهاج تشكل غرفة عمليات لمتابعة الدروس الدعوية والاعتكاف بالمساجد

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أوقاف سوهاج تشكل غرفة عمليات لمتابعة الدروس الدعوية والاعتكاف بالمساجد أوقاف سوهاج تشكل غرفة عمليات لمتابعة الدروس الدعوية والاعتكاف بالمساجد
أكد الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، أن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات حتى آخر شهر رمضان، وذلك لمتابعة سير العمل وتكثيف التفتيش الدعوى ومتابعة انتظام الدروس الدعوية وصلاة التراويح والاعتكاف بالمساجد وفق تعليمات الوزارة ولوائحها المنظمة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن غرفة العمليات تتكون من الشيخ عثمان سليم بدوى مدير الدعوة، والشيخ حنفى محمود دياب رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ على محمد على خليل رئيس قسم الإرشاد الدينى والشيخ عبدالغفار أحمد عبد الرحمن رئيس قسم المساجد الأهلية والخطباء، والشيخ فهدى ماجد همام رئيس قسم المتابعة، والشيخ عبدالرحمن اللاوى محمد مدير العلاقات العامة بالمديرية، والشيخ عاطف خليفة أحمد مفتش متابعة بالمديرية.

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مصر 365