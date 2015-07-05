ضبط 10 أطنان بلح مجفف مجهول المصدر فى البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مخازن لتوزيع ياميش رمضان كائنة بمدينة حوش عيسى لحيازته كمية (10) أطنان بلح مجفف "تمور" مجهولة المصدر وتحرر المحضر رقم 10278/2015 جنح مركز حوش عيسى.

كما تم ضبط صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية كائن بمدينة غرب النوبارية لحيازته 1.500 طن مغذيات زراعية مجهولة المصدر وتحرر المحضر رقم 1685/2015 جنح قسم غرب النوبارية.

وتم ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز كائن بقرية بغداد / مركز بدر لقيامه بالتصرف فى 30 أسطوانة من حصة المستودع وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة تحرر المحضر رقم 4760/2015 جنح مركز بدر.

وتم ضبط صاحب محل بقالة تموينية كائن بقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات لحيازته بتجمع 537 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين غرض التلاعب فى حصص المقررات التموينية المخصصة لهم، وتحرر المحضر رقم 17995/2015 جنح مركز الدلنجات.