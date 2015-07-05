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شرطة النقل تضبط 14 قضية سرقة و109 بائعين متجولين فى القطارات

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شرطة النقل تضبط 14 قضية سرقة و109 بائعين متجولين فى القطارات شرطة النقل تضبط 14 قضية سرقة و109 بائعين متجولين فى القطارات
نجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط ( 14 ) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل)، وقضيتين فى مجال الاتصالات، وضبط (109) بائعين متجولين، و(1511) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ ( 35 ) حكم قضائى.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

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مصر 365