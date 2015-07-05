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ناشطون سوريون: الطيران الحربى يلقى 24 برميلا متفجرا و27 صاروخا على حلب

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ناشطون سوريون: الطيران الحربى يلقى 24 برميلا متفجرا و27 صاروخا على حلب ناشطون سوريون: الطيران الحربى يلقى 24 برميلا متفجرا و27 صاروخا على حلب
أفاد ناشطون سوريون بأن الطيران الحربى ألقى 24 برميلا متفجرا وأطلق 27 صاروخا على حلب، أغلبهم توزعوا على مناطق حلب الغربية القريبة من المعارك.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) اليوم الأحد أن ذلك يأتى فى وقت استعادت فيه القوات الحكومية مناطق فى حى جمعية الزهراء بحلب كان مسلحون قد تقدموا إليها فى وقت سابق.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية المسلحة سيطرت على مركز البحوث العلمية فى حلب التى تشكل أهمية استراتيجية لقربها من المناطق التى يسيطر عليها الجيش الحكومى فى الشطر الغربى من المدينة.
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