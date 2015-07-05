السعودية تلقى القبض على 166 مطلوبا بينهم "إرهابيون" خلال 15 يوما

قالت تقارير إخبارية سعودية اليوم الأحد إن رجال الامن تمكنوا خلال الـ 15 يوما الماضية من شهر رمضان من إلقاء القبض على 166 مطلوبا أمنيا بينهم إرهابيون .

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكترونى اليوم أن الجهات الأمنية استطاعت إلقاء القبض على نحو 166 مطلوبا أمنيا منذ بداية شهر رمضان ومن بينهم متهمون ومشتبه بهم فى قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية.

وأضافت أن "الأحداث الأخيرة أسهمت فى القبض على عدد من هؤلاء، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية فى عدد من المناطق بالسعودية"، مشيرة إلى أن السعوديين شكلوا النسبة الأكبر من المقبوض عليهم بما يقارب 95 بالمئة، فيما توزعت النسبة الباقية على عدد من الدول العربية والآسيوية.

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