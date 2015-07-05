المرصد السورى: قتلى من حزب الله بمعارك الزبدانى

ذكرت مصادر للمعارضة السورية اليوم الأحد، أن 3 من مسلحى حزب الله اللبنانى على الأقل قتلوا خلال اشتباكات مع فصائل المعارضة المقاتلة فى الزبدانى بريف دمشق.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إن الاشتباكات استمرت فى محيط الزبداني، حيث حقق الجيش السورى مدعوما بميليشيا حزب الله والدفاع الوطنى تقدما على حساب فصائل المعارضة.

وأضاف المرصد أن خسائر المعارضة ارتفعت إلى 7 قتلى على الأقل فى محيط الزبدانى، التى تعرضت لقصفت من القوات الحكومية.

وتجددت الاشتباكات فى أحياء حلب الغربية بين القوات الحكومية وقوات الدفاع الوطنى من جهة، وفصائل ما يعرف بغرفة عمليات أنصار الشريعة وجيش فتح حلب من جهة أخرى.

ودارت أعنف الاشتباكات عند أطراف حى جمعية الزهراء ومحيط مسجد الرسول الأعظم، وترافقت مع قصف جوى استهدف المعارضة.

كما تجددت المعارك فى محيط منطقة البحوث العلمية، الذى سيطرت المعارضة على أجزاء منه، كما أغار الطيران الحربى على بلدتى حيان وبيانون بريف حلب الشمالى.

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