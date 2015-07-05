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وزارة النقل تشكل لجنة فنية للتحقيق فى غرق السفينة طابا بسفاجا

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وزارة النقل تشكل لجنة فنية للتحقيق فى غرق السفينة طابا بسفاجا وزارة النقل تشكل لجنة فنية للتحقيق فى غرق السفينة طابا بسفاجا
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن المهندس هانى ضاحى وزير النقل قرر تشكيل لجنة فنية للتحقيق الفورى مع طاقم السفينة الغارقة طابا ومعرفة سبب غرقها.

وأكد المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، أن اللجنة تضم مدير ميناء سفاجا ورئيس هيئة السلامة البحرية بالميناء، مطالبا بتوضيح ملابسات الواقعة فى أسرع وقت ممكن.

وكانت قد تعرضت فجر اليوم الأحد، سفينة مصرية تسمى "طابا" للغرق على بعد 20 ميلا بحريا تقريبا من ميناء سفاجا البحرى بعد إبحارها فى تمام الثالثة والربع فجرا فى طريقها إلى ميناء ضبا السعودى وكان على متنها 37 شخصا مصريين وسودانيا ولبنانيا بينهم 10 سائقين لشاحنات كانت تقلها السفينة بلغ عددها 43 شاحنة.

وتمكنت القوات البحرية من إنقاذ جميع من على متن السفينة إلا أنها تعرضت للغرق، وعلى متنها 43 شاحنة أغلبها تحمل مواد غذائية مختلفة.

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- القوات البحرية تنقذ طاقم السفينة "طابا" الغارقة بالقرب من سفاجا

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