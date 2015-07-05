انتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرئيلية للاشتباه فى ضلوعه بقضايا فساد

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بانتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرائيلية وذلك بسبب شبهات دارت حوله بالفساد. وذكر راديو " صوت إسرائيل" اليوم أن البريجادير إفرايم براخا أطلق النار على نفسه داخل سيارته قرب منزله فى مدينة "موديعين".

وكانت تحوم حول البريجادير براخا ـ البالغ من العمر 55 عاما ـ شبهات خطيرة بالضلوع فى قضايا فساد، وقد شغل سلسلة مناصب شرطية قيادية فى مجال التحقيقات منذ سنوات عديدة.

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