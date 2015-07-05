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انتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرئيلية للاشتباه فى ضلوعه بقضايا فساد

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انتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرئيلية للاشتباه فى ضلوعه بقضايا فساد انتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرئيلية للاشتباه فى ضلوعه بقضايا فساد
أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بانتحار قائد كبير فى الشرطة الإسرائيلية وذلك بسبب شبهات دارت حوله بالفساد. وذكر راديو " صوت إسرائيل" اليوم أن البريجادير إفرايم براخا أطلق النار على نفسه داخل سيارته قرب منزله فى مدينة "موديعين".

وكانت تحوم حول البريجادير براخا ـ البالغ من العمر 55 عاما ـ شبهات خطيرة بالضلوع فى قضايا فساد، وقد شغل سلسلة مناصب شرطية قيادية فى مجال التحقيقات منذ سنوات عديدة.
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