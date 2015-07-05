تحرير 38 ألف مخالفة مرورية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية بإشراف اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 38494 مخالفة مرورية متنوعة، 1980 دراجة نارية مخالفة، 1354 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، 10 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المرورى.