مصرع 3أشخاص وإصابة 11فى حادث انقلاب ميكروباص بمفارق بحر البقر ببورسعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم من بينهم طفلة، وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمفارق بحر البقر طريق بورسعيد /الإسماعيلية، وتحرر المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد بلاغا من قسم شرطة الجنوب بمصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمفارق بحر البقر طريق بورسعيد / الإسماعيلية، ونقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام والتحفظ على الجثث بالمشرحة .

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإنتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير طبى بالأسباب التى أدت للوفاة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثث .

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