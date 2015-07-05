الداخلية تضبط 1511 قضية متنوعة فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

نجح قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "الإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "فى ضبط 1511 قضية متنوعة وتنفيذ 542 حكما قضائيا خلال 24 ساعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
تأتى هذه الحملات فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
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