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مباحث الضرائب تضبط 139 سيارة مخالفة جمركيا خلال أسبوع

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مباحث الضرائب تضبط 139 سيارة مخالفة جمركيا خلال أسبوع مباحث الضرائب تضبط 139 سيارة مخالفة جمركيا خلال أسبوع
تمكنت مباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، من ضبط (139) سيارة مخالفة جمركياً فى حملة أمنية شنتها الإدارة على مدار أسبوع.

شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم حملة أمنية لحصر السيارات المخالفة جمركياً والمفرج عنها إفراجاً مؤقتاً، وأصبحت فى وضع مخالف جمركياً داخل البلاد والسيارات المجهزة طبياً (معاقين)، والتى تستخدم فى غير الغرض المخصص لها.

أسفرت جهود الإدارة خلال الفترة عن ضبط عدد (139) سيارة مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار جهود الضبط وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة .
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