اليوم.. الحكم على 36 متهما فى أحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى"

تنطق اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالحكم فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 المعروفة باسم أحداث "مدينة الإنتاج الإعلامى"، والمتهم فيها 36 بينهم 18 مخلى سبيلهم و18 محبوسا بالتظاهر والتجمهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامى وإحداث شغب وعنف والاشتباك مع قوات الأمن.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، رقم 10279 جنايات قسم أول أكتوبر، لسنة 2014، التى وقعت أحداثها يوم 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطية وخاصة والشروع فى قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج الإعلامى، وإحداث خسائر جراء الأحداث قدرت قيمتها بربع مليون جنيه.