سلمى وياسين طفلان يتألقان على شاشة رمضان المغربي

نجحت الممثلة الطفلة سلمى كمال البالغة من العمر 8 أعوام، في أن تلفت انتباه النّقاد والمخرجين في دراما رمضان بموهبتها في أول عمل درامي تظهر فيه على الشاشة الصغيرة والذي يحمل عنوان "وعدي"، تلعب فيه دور "مينة".

سلمى تجمع بين دراستها كتلميذة في الصف الثالث من التعليم الأساسي وموهبتها في التمثيل كما يوضّح الملحن أنيس العراقي، خالها وابن المطربة المعروفة نادية أيوب، حيث حظيت سلمى بقبول عدة شركات إنتاج في مجال الإعلانات كوجه طفولي اكتشف فيه المخرج محمد علي القدرة على التمثيل والأداء والحفظ، ليقترحها على المخرج ياسين فنان صاحب مسلسل "وعدي" الذي اختارها من بين 30 طفلاً وأسند إليها دور "مينة"، الذي أدته بتلقائية مطلقة.

وأضاف أنيس الذي يلازم سلمى ويتتبع كل خطواتها الفنية، أن سلمى تملك قدرة كبيرة في الحفظ والرغبة في تطوير ملكاتها الفنية، موضحاً أنها إلى جانب مسلسل "وعدي" ستطل على المشاهد في غضون شهر رمضان ضمن مسلسل "ساعة في الجحيم" مع المخرجة لميس خيرات، إذ تلعب سلمى فيه دور البطولة، كما تستعد بأن تغني قريباً من كلمات أنيس وألحانه أغنية للأطفال "أنا ماشي كسولة".

ويرى النّقاد والمخرجين حول مشاركتها في مسلسل "وعدي" أن سلمى تملك موهبة التمثيل ويتنبئون لها بمستقبل زاهر، علماً أن سلمى تحظى برعاية خاصة من جدتها الفنانة نادية أيوب.

ومن جهته استطاع الطفل ياسين صواب البالغ من العمر 12 عاماً، أن يجذب انتباه المهتمين بقطاع الدراما من نقاد ومخرجين، وهو الذي تم اختياره ليؤدي دور البطولة من خلال كاستينغ شارك فيه حوالي خمس مائة طفل من مختلف أحياء الدار البيضاء.

ويؤدي ياسين الدور الرئيسي في مسلسل "مقطوع من شجرة" لمخرجه عبد الحي العراقي، علماً أنها المرة الأولى التي يقف فيها ياسين أمام الكاميرا، إذ يجسّد فيه دور الطفل "المهدي"، الذي تعرض للطرد من قبل عمه "التهامي" وخالته "أمينة"، وعانى خلال بحثه عن والديه الحقيقيين، التّشرد والعذاب وتذوق مرارة الشقاء، إلا أن حب "ماما عائشة" المرأة الحنون التي ربّته واحتضنته والصداقات التي تمكّن من أسسها أثناء مغامراته مع "محمود" عازف العود في جامع الفنا و"الكبير"، واللص الصغير في زقاق المدينة القديمة، و"عايدة" الوريثة الثرية التي تعطف عليه، كلها أمور ستبعث فيه الأمل في عيش حياة أفضل. ومن خلال أحداث "مقطوع من شجرة" سيتابع مشاهدو "دوزيم" مغامرات الطفل "المهدي"، في رحلة البحث عن عائلته الحقيقية.

وقد كان لأخيه الأكبر المخرج والكاميرامان إدريس صواب دور كبير في الكشف عن موهبة ياسين، الذي كان يرافق إدريس منذ صغره إلى أماكن التصوير ويتعرّف على الممثلين ويتفاعل مع أجواء التصوير في سن مبكرة، ما ساعده على خوض تجربة الإعلانات مع عدة شركات إعلانية، وأوضح إدريس "أن الخوف على مستقبل ياسين الدراسي يبقى هاجسي الأول رغم شغفه الكبير بالعمل التلفزيوني والدراما، وهو ما اكتشفه المخرج عبد الحي العراقي في ياسين الذي يمتاز بالقدرة على الارتجال وتقمص جميع الأدوار، علماً أنه سبق له أن تقمص دوراً في فيلمه القصير "حب المصارعة"".

وبخلاف ما قد يعتقده البعض، أوضح المخرج إدريس صواب أن وجود ياسين في المسلسل كان بسبب جدارته ولأنه يستخق ذلك، ولم يكن لإدريس يد في ذلك سواء كمساعد مخرج في هذا العمل أو كمخرج معروف في الوسط الفني.

يذكر أن مسلسل "مقطوع من شجرة" من بطولة نخبة من الممثلين وهم سعيد باي في دور "التهامي"، ووزينب عبيد في دور "عائشة"، وفاطمة الزهراء بناصر في دور "أمينة"، ومهدي وزاني في دور "الحاج حسن"، إلى جانب ممثلين أخرين منهم نور الدين بكر، ونسرين الراضي، ومحمد رزين، ومصطفى تاه تاه، وعمر أبو أمل.

ويشار إلى أن "مقطوع من شجرة" مسلسل مقتبس بتصرف كبير من الرواية الفرنسية الشهيرة "بدون عائلة" للكاتب هيكتور مالوت.

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