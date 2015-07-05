أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. تموين الأقصر تبدأ إضافة المواليد على بطاقات التموين

Google+ Print
اليوم.. تموين الأقصر تبدأ إضافة المواليد على بطاقات التموين اليوم.. تموين الأقصر تبدأ إضافة المواليد على بطاقات التموين
تبدأ مديرية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى إجراءات إضافة المواليد الجُدد البالغين عامين فأكثر لبطاقات التموين، وذلك تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 153 لعام 2015، والذى صدر يوم 2 يوليو الماضى.

وأكد سيد الطاهر وكيل مديرية التموين بالأقصر، أن وزارة التموين سترسل فاكسات عاجلة لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة، لمساعدة موظفى التموين فى أعمال إضافة المواليد الجديدة، موضحاً إن قانون إضافة المواليد ينطبق على الأطفال، الذين بلغ سنهم عامين أو أكثر، ولم يتم إضافاتهم لبطاقات التموين الخاصة بالوالد أو الوالدة، وتبدأ الأقصر، وعدة محافظات أخرى فى إضافة المواليد بداية من الغد الموافق الـ5 من يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة