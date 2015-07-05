اليوم.. تموين الأقصر تبدأ إضافة المواليد على بطاقات التموين

تبدأ مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، فى إجراءات إضافة المواليد الجُدد البالغين عامين فأكثر لبطاقات التموين، وذلك تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 153 لعام 2015، والذى صدر يوم 2 يوليو الماضى.

وأكد سيد الطاهر وكيل مديرية التموين بالأقصر، أن وزارة التموين سترسل فاكسات عاجلة لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمحافظة، لمساعدة موظفى التموين فى أعمال إضافة المواليد الجديدة، موضحاً إن قانون إضافة المواليد ينطبق على الأطفال، الذين بلغ سنهم عامين أو أكثر، ولم يتم إضافاتهم لبطاقات التموين الخاصة بالوالد أو الوالدة، وتبدأ الأقصر، وعدة محافظات أخرى فى إضافة المواليد بداية من الغد الموافق الـ5 من يوليو.