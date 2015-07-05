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صور حفل إفطار العاملين والمشرفين بقناة السويس الجديدة بحضور مهاب مميش

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نظمت هيئة قناة السويس حفل إفطار للعاملين والمشرفين على مشروع قناة السويس الجديدة بنادى الدنفاه التابع لها على شاطئ القناة.

وشارك الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، العاملين والمشرفين حفل الإفطار، كما شاركتهم أيضا الإعلامية لميس الحديدى التى كانت متواجدة فى ضيافة الفريق مميش لإجراء حوار مطول معه على الكراكة "ابن بطوطة" البلجيكية.

وعقب حفل الإفطا التقط العاملون بالهيئة الصورالتذكارية مع الفريق مميش والإعلامية لميس الحديدى.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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