الإثنين المقبل.. بدء اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

أعلن الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، بدء اختبارات القدرات يوم الإثنين المقبل حتى يوم الأربعاء الموافق 15يوليو الجارى لطلاب شهادة الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية (الفنية والموسيقية) والتمريض والفنون الجميلة بالأقصر والسياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك الاختبارات قاصرة على طلاب الثانوية العامة فقط، حيث إنه سيتم تحديد موعد لاحق لاختبار قدرات طلاب الشهادات المعادلة، وأنه على الطالب إحضار صورة شخصية حديثة واحد لاختبارات كلية التربية النوعية والتمريض والفنون الجميلة والسياحة والفنادق وصورتين لاختبارات كلية التربية الرياضية ورقم جلوسه".

وأضاف أنه فى حالة فقدان رقم الجلوس يحضر الطالب بيانا من المدرسة أو الإدارة التابع لها مع الالتزام بالنطاق الجغرافى، وأن العمل لسحب أوراق القدرات والتقديم يبدأ يوميا، خلال الفترة المذكورة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر مع توزيع الطلاب حسب الحروف الأبجدية لمنع التزاحم، حيث تم تخصيص أيام الإثنين والثلاثاء 6-7/7/2015 للحروف الأبجدية (أ – ب – ت – ث) ويوم الأربعاء 8 يوليو لحروف (ج – ح – خ – د) ويوم الخميس الموافق 9 يوليو لحروف (ذ – ر – ز – س) ويوم الجمعة 10يوليو لحروف (ش – ص – ض – ط)، ويوم السبت 11 يوليو لحروف (ظ – ع – غ – ف)، ويومى الأحد والإثنين 12-13 يوليو لحروف (ق – ك – ل – م) ويوم الثلاثاء 14 يوليو لحروف (ن – هــ - و– ى) كما تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2015 لجميع الحروف التى تخلفت عن مواعيد التقديم.