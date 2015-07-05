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البابا تواضروس يكرم فريق مبادرة "فكرتى" بكنيسة الإسكندرية

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البابا تواضروس يكرم فريق مبادرة "فكرتى" بكنيسة الإسكندرية البابا تواضروس يكرم فريق مبادرة "فكرتى" بكنيسة الإسكندرية
التقى قداسة البابا مساء السبت بفريق مبادرة فكرتى بالإسكندرية وهم مجموعة من الشباب من مختلف كنائس الإسكندرية، الذين اشتركوا فى المبادرة بتقديم أفكار إيجابية لتطوير الخدمة بالكنائس.

وقدم 78 شخصا أفكارا تتعلق بخدمة التربية الكنسية والمشروعات التنموية للمجتمع وخدمات كبار السن وغيرها، وتم تقييم الأفكار من خلال لجنة اختارت أفضل 7 أفكار الذين عرضوا أفكارهم أمام قداسة البابا، كما قدم شاب عمره 16 عاماً اختراعا لتوليد الكهرباء من العدم.

حضر اللقاء القمص رويس مرقس وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والقس أمونيوس عادل سكرتير قداسة البابا والقس أبرآم إميل والقس داود وديع والقس أبرآم عجايبى، وكرم قداسته الذين قدموا الأفكار بشهادات تقدير، ويأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا تواضروس الثانى إلى الإسكندرية والتى تستغرق 3 أيام.

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