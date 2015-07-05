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حبس عاطل بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة فى الصف

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حبس عاطل بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة فى الصف حبس عاطل بتهمة الاتجار بالأقراص المخدرة فى الصف
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل 15 يومًا، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 43 ألف قرص مخدر وسيارة مسروقة بمنطقة الصف، وكشفت التحريات أن المتهم يروج المخدرات على عملائه، وبإعداد كمين، تم ضبطه، وبحوزته المضبوطات.

ووردت معلومات للواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باتجار "ش. م" عاطل، فى المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، وتم التوصل إلى أن المتهم يستعد لترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة على عملائه، وبإعداد كمين له تم القبض عليه أثناء استقلاله سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته 43 ألف قرص مخدر، وحُرِّرَ محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365