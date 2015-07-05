تجديد حبس 8 إخوان 15 يومًا لاتهامهم بخرق قانون التظاهر فى مدينة نصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.

كانت قد أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس 8 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر.

والمتهمون هم: "حذيفة.ر"، و"منة الله.م"، و"إسراء.ع"، و"أحمد.ف"، و"أسماء.م"، و"آلاء.م"، و"عبد الرحمن.م"، و"محمد.س".

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام والتظاهر بدون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء تظاهرهم وآخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بشارع مكرم عبيد، وترديدهم هتافات معادية لقوات الجيش والشرطة.