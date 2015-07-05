القوات البحرية تنقذ طاقم السفينة "طابا" الغارقة بالقرب من سفاجا

قال مصدر من ميناء سفاجا البحرى، إن القوات البحرية تمكنت من إنقاذ طاقم السفينة "الغارقة" على بعد 15 ميل بحرى من ميناء سفاجا البحرى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن القوات البحرية أرسلت 3 قطع بحرية إلى السفينة وتم إنقاذ طاقمها، مؤكدا أن السفينة كان على متنها 43 شاحنة بضائع وفى طريقها لميناء ضبا السعودى.

يذكر أن كانت سفينة "طابا" قد أرسلت إشارة استغاثة بالغرق تلقتها قاعدة سفاجا البحرية، وقامت على الفور بإرسال 3 لنشات، وتم إنقاذ جميع طاقمها وكانوا 27 شخصا، و10 سائقين للشاحنات التى على متنها.

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مصدر بميناء سفاجا: الدفع بلنشات بحرية لإنقاذ السفينة الغارقة