%55من القراء يتوقعون نجاح حملة الصحة فى القضاء على الإهمال بالمستشفيات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح حملة وزارة الصحة فى القضاء على الإهمال داخل المستشفيات؟"، توقع غالبية القراء نجاح حملة وزارة الصحة فى القضاء على الإهمال داخل المستشفيات.

وتوقع 55% من القراء نجاح حملة وزارة الصحة فى القضاء على الإهمال داخل المستشفيات، بينما استبعد 44% من القراء نجاح حملة وزارة الصحة فى القضاء على الإهمال داخل المستشفيات، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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