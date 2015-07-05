إصابة 4 جنود بالجيش الليبى أثناء تفكيكهم أحد الصواريخ فى بنغازى

أصيب أربعة أشخاص من الهندسة العسكرية التابعة للجيش الليبي، جراء انفجار أحد الصواريخ أثناء تفكيكه بمحور الليثى ببنغازى.

وقالت مصادر بالهندسة العسكرية اليوم ، إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار أحد الصواريخ أثناء تفكيكها خلف مصنع المكرونة بمحور الليثى ببنغازى خلال حملة لتنظيف المنطقة من مخلفات الاشتباكات بما فيها الذخائر والقذائف التى لم تنفجر.

وأضافت المصادر أن الجرحى هم رئيس عرفاء وجندى ومتطوعان بصفوف الهندسة العسكرية تم نقلهم إلى المشافى لتلقى العلاج.

>