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مقتل 6 مواطنين يمنيين فى قصف للحوثيين على عدن

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مقتل 6 مواطنين يمنيين فى قصف للحوثيين على عدن مقتل 6 مواطنين يمنيين فى قصف للحوثيين على عدن
قتل ستة مواطنين نتيجة قصف عشوائى بمدافع الكاتيوشا من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح استهدف روضة أطفال بحى الإنشاءات شمال مديرية المنصورة بمحافظة "عدن" جنوبى البلاد فجر اليوم.

وقالت صحيفة عدن الغد الإلكترونية إن قذيقة كاتيوشا سقطت وسط الروضة حيث يقيم عدد من الأسر النازحة بعد قصف الميليشيات لمنازلهم ونزوحهم للإقامة فى الروضة فقتلت 6 أشخاص وأصابت 7 آخرين.

وتقوم الميليشيات التابعة للحوثيين والرئيس اليمنى السابق فى الفترة الأخيرة بقصف مساكن المواطنين بصورة عشوائية وعنيفة مما أدى إلى وقوع أكثر من 20 قتيلا وحوالى 40 مصابا من المواطنين فى قصف استهدف مساكنهم فجر الأربعاء الماضى فى بمديرية المنصورة.
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