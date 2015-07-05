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السكان:تجربة نظام"التخطيط التشاركى"بأسيوط وسوهاج قبل تعميمه بالمحافظات

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السكان:تجربة نظام"التخطيط التشاركى"بأسيوط وسوهاج قبل تعميمه بالمحافظات السكان:تجربة نظام"التخطيط التشاركى"بأسيوط وسوهاج قبل تعميمه بالمحافظات
قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، أنه سيتم وضع نظام للتخطيط التشاركى، ونظام للمتابعة والتقييم يتم تجريبه فى محافظتى أسيوط وسوهاج قبل تعميمه على باقى المحافظات، لافتة لأن فريقًا من الخبراء سيقوم خلال الأسبوع الجارى ببدء عملية التخطيط لمحافظة أسيوط، فى ضوء الأهداف والمحاور الأساسية للخطة التنفيذية الخمسية الأولى لاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة

وأضافت الدكتورة هالة يوسف، فى تصريحات صحفية، أن الهدف هو تحسين نوعية الخدمة التى تقدم للمواطن المصرى فى الوقت الحالى وفى المستقبل، قائلة "يجب أن نتعاون على ذلك، وأن نطرح الرؤى المختلفة، حتى يتم الاتفاق على أفضل طريقة لتنفيذ الاستراتيجية".

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