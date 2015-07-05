صور إبطال مفعول عبوتين بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر

أبطلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، مفعول عبوتين ناسفتين خلف البنك العربى بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على أجسام غريبة خلف البنك العربى بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم أجهزة كشف المفرقعات، وبالكشف تبين أنهما عبوتين ناسفتين وتم التعامل معهما وإبطال مفعولهما، وقامت القوات بتمشيط المنطقة ولم يتم العثور على أى عبوات أخرى.

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خبراء المفرقعات أثناء تفكيك أحد العبوات



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خبراء المفرقعات يفحصون أحد العبوات



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الأهالى يتابعون خبراء المفرقعات أثناء عملية التفكيك



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كردون أمنى حول مكان الأجسام الغريبة