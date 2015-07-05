أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

صور إبطال مفعول عبوتين بميدان الحصرى بمدينة السادس من أكتوبر

Google+ Print
أبطلت قوات الحماية المدنية بالجيزة، منذ قليل، مفعول عبوتين ناسفتين خلف البنك العربى بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالى بالعثور على أجسام غريبة خلف البنك العربى بالقرب من ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم أجهزة كشف المفرقعات، وبالكشف تبين أنهما عبوتين ناسفتين وتم التعامل معهما وإبطال مفعولهما، وقامت القوات بتمشيط المنطقة ولم يتم العثور على أى عبوات أخرى.

موضوعات متعلقة
>شاهد عيان لـ"واتس آب اليوم السابع": تفكيك قنبلتين بميدان الحصرى بأكتوبر

خبراء المفرقعات أثناء تفكيك أحد العبوات -اليوم السابع -7 -2015
>

خبراء المفرقعات أثناء تفكيك أحد العبوات

خبراء المفرقعات يفحصون أحد العبوات -اليوم السابع -7 -2015
>

خبراء المفرقعات يفحصون أحد العبوات

الأهالى يتابعون خبراء المفرقعات أثناء عملية التفكيك -اليوم السابع -7 -2015
>

الأهالى يتابعون خبراء المفرقعات أثناء عملية التفكيك

كردون أمنى حول مكان الأجسام الغريبة -اليوم السابع -7 -2015
>

كردون أمنى حول مكان الأجسام الغريبة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365