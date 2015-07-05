"المجتمعات العمرانية" توافق على زيادة ارتفاعات مصانع "العاشر" لـ 15 مترا

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على زيادة الارتفاعات لمصانع مدينة العاشر من رمضان نظرا لعدم توفر الأراضى الصناعية بالمدينة ورغبة المصانع فى التوسع، بعد موافقة وزارة الدفاع على طلب الصناع.

وأوضح أبو العلا أبو النجا فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجمعية بدأت مفاوضات مع بعض أجهزة الدولة من أجل حل أزمة الارتفاعات التى تواجهها المصانع العاملة فى العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن السماح بزيادة الارتفاعات للمصانع لن تزيد عن 15 مترا.

ومن جانبه قال رئيس جمعية الصناع المصريين وليد هلال إن الجمعية نجحت فى جذب اهتمام المسئولين لمشاكل المدينة من خلال 9 خطابات تم إرسالها للجهات المسئولة بهدف جذب استثمارات جديدة للمنطقة، وأن القرار سيخدم 2200 مصنع ويساهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 25% ويوفر حوالى 500 الف فرصة عمل جديدة فى منطقة كانت تعانى من ندرة الأراضى الصناعية والتخزينية.

وقال هلال إن تعلية المصانع لن تحمل الدولة أى أعباء فى توصيل المرافق والخدمات لأنها موجودة بالفعل، موضحا أن تجاوب الحكومة مع طلبات القطاع الخاص المشروعة سيساهم بصورة كبيرة فى تحريك الاقتصاد المصرى.

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