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اليوم.. بدء صرف المعاشات عن الشهر الحالى من مكاتب البريد والبنوك

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اليوم.. بدء صرف المعاشات عن الشهر الحالى من مكاتب البريد والبنوك اليوم.. بدء صرف المعاشات عن الشهر الحالى من مكاتب البريد والبنوك
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء صرف معاشات شهر يوليو الحالى لـ6 ملايين مستحق، اليوم الأحد، من مكاتب البريد والبنوك، بدلاً من يوم 10 من الشهر نفسه مضافًا إليها قيمة العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى والتى تقدر بـ10%.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تقديم صرف المعاشات لمن يحصلون عليها من مكاتب البريد والبنوك إلى يوم 5 من شهر يوليو الجارى، جاء بهدف التيسير على المواطنين، لشراء مستلزماتهم فى شهر رمضان وصرف المعاش قبل عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هيئة التأمينات قامت بإيداع المعاشات لما يقرب من 3 ملايين مستحق من أصحاب المعاشات بدأ من يوم الأربعاء الماضى، وذلك من خلال المنافذ الخاصة بهيئة التأمينات المنتشرة على مختلف المحافظات مضافا إليها كذلك علاوة الـ10%.

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