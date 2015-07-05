"التجمع": الأوضاع الحالية تتطلب تدشين جبهة للأحزاب لمساندة القوات المسلحة

قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع، أن حزب الوفد كان قد شكل بالفعل جبهة لمكافحة الإرهاب فى 28 أكتوبر الماضى وكانت مجرد جلسة واحدة ولم تفعل، لافتا إلى أن هناك رغبة من جميع الأطراف المشاركة فى الجبهة التى أعلن تدشينها أمس "معا ضد الإرهاب" للعمل باستمرار وألا تكون مجرد حبر على ورق.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اليوم تشهد مصر حربا حقيقة مع الإرهاب وخطة من الأعداء للاستيلاء على سيناء مما يتطلب وجود جبهة حقيقة للأحزاب تساند القوات المسلحة، لافتا إلى أن اجتماع الأمانة المركزية اليوم سيناقش سبل كيفية وجود أنشطة مختلفة وجبهوية مع الأحزاب لإيجاد نوع من المساندة الشعبية والحزبية والسياسية لدعم الجيش.

التجمع: نشارك فى مؤتمر الوفد لمواجهة الإرهاب ودحر إقامة إمارة إسلامية