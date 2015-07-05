بالصور.. ضبط 1506 طبنجة صوت داخل مخزن بـ"نصر النوبة" فى أسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء السبت، من ضبط مخزن أسلحة بداخله 1506 طبنجات صوت.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد خالد الشاذلى رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بوصول معلومات للعقيد أشرف زكريا الأمير رئيس فرع البحث وسط أسوان، عن قيام "عبد الحميد.ك" 45 سنة، عاطل، بتخزين كمية من الأسلحة داخل مخزن بمنطقة وادى خريت.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد إبراهيم صبيح وكيل إدارة البحث وسط، والرائد إبراهيم عطية، والنقيب أحمد سليمان، والنقيب شريف رضا، ضباط مباحث مركز نصر النوبة، من ضبط مخزن السلاح وبداخله 1506 قطع من طبنجات الصوت، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم الهارب.

تم التحفظ على المضبوطات لحين العرض على النيابة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.



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