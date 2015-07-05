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القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات وسائق لاتجارهما فى الحشيش بالغردقة

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القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات وسائق لاتجارهما فى الحشيش بالغردقة القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات وسائق لاتجارهما فى الحشيش بالغردقة
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات وسائق، كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا متخصص فى بيع المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن يفيد تمكن النقيبين طارق سكر وأكرم عمارة معاونى مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط صاحب محل قطع غيار سيارات، وسائق تاكسى، وبحوزتهما نصف كيلو من مخدر الحشيش.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، عقب ورود معلومات بقيامهما بترويج المخدرات بواسطة سيارة تاكسى بالغردقة، كما عثر بحوزتهما على سلاح نارى "طبنجة" وعدد 4 هواتف محمولة.

وعقب تحرير المحضر اللازم وعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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مصر 365