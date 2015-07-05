البلح يحميك من عسر الهضم ويقوى المناعة بشرط عدم الإفراط

البلح المجفف أحد العناصر الأساسية لأعداد طبق الخشاف الرمضانى، وينصح معظم الأطباء بأهمية تناول عدد من التمرات مع بدء وجبة الإفطار ذلك لفوائده الصحية.

حول ذلك تقول الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج النحافة، إن البلح هو طعام الفقير وحلوى الغنى فهو له قيمة غذائية عالية جدا وأهمية للجسم حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات لذلك ينصح بتناوله للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائى صحى لتخفيف الوزن الزائد وذلك بكمية قليلة بقدر 3 /5 حبات.

وتستكمل د. نهى قائلة: "يفيد تناول الأشخاص البلح نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية الذى يجعل تناوله سهل الهضم وبالتالى يقلل حدوث الأمساك كما انه لا يسبب إرهاق المعدة ويساعد على سرعة الهضم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم أو الألم فى المعدة.

وتتابع د. نهى قائلة: "يحتوى البلح على مضادات للأكسدة لذلك فهو يساعد على لتقوية المناعة الجسم كما أنه خالى من الكولسترول والدهون لذلك يجب تناول 3 حبات لمن يمارسون حمية غذائية مخصصة لتخفيف الوزن أو من يمارسون رياضة معينة.

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