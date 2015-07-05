برلمانى ليبى: الناطق باسم البرلمان يخرج ببيانات دون الرجوع إلى المجلس

قال عضو مجلس النواب الليبى يوسف العقورى إن الناطق باسم البرلمان فرج بوهاشم ، أصبح يخرج ببيانات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وأضاف العقوري، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطبرق الليلة، أن الناطق باسم المجلس خرج أمس على القنوات الفضائية وألقى بيانا لا علم لكثير من أعضاء مجلس النواب به.

وتابع قائلا:- إن الناطق يحق له التعبير عن توجهاته وأراءه الشخصية ولكن دون التحدث باسم الناطق الرسمى باسم مجلس النواب كونه يمثل الرأى الجماعى لأعضاء مجلس النواب ولا يحق له التعبير عنها إلا بالرجوع إليهم.

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