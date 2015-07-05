غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع "داعش" فى "الرقة" بسوريا

أعلنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة، أن الطائرات الحربية الأمريكية شنت 16 غارة جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من مدينة الرقة بسوريا الليلة الماضية، فيما وُصِف بأنه أحد أكبر الهجمات التى استهدفت التنظيم الإرهابي.

وقال توماس جيليران المتحدث باسم قوات التحالف فى بيان صحفى، أن الغارات الجوية التى تم تنفيذها ليلة أمس تهدف إلى الحد من قدرات تنظيم داعش على التحرُك عسكريا فى سوريا والعراق.

>ووصف المسئول الأمريكى الغارات بأنها الأكبر التى تشنها طائرات التحالف الدولى فى سوريا، موضحا أنها سيكون لها الأثر فى إضعاف قدرة "داعش" على التحرُك من الرقة.

وأشار جيليران إلى أن الغارات الجوية نجحت فى إصابة عدة أهداف تابعة لداعش وتدمير طرق للعبور يستخدمها التنظيم الإرهابى فى الرقة مما سيقيد حرية التنظيم فى الحركة.

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