ترقية منصور الجهني إلى لواء

المدينة المنورة - خالد الزايدي

صدر الأمر السامي الكريم بترقية اللواء منصور بن بطيحان الجهني مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إلى رتبة لواء، وقد عبر اللواء منصور عن عظيم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة علی هذه الثقة الملكية الغالية التي منحت له وأن هذه الثقة دافع لمواصلة العمل و الجد وخدمة الدين والمليك والوطن.