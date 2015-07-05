عبدالعزيز بن جلوي يكرم الفائزين بمسابقة «قبس» للقرآن والسنة

أقامت مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي آل سعود للقرآن والسنة والخطابة " قبس" مساء الخميس الماضي، الحفل الختامي لمسابقة الأسرة للقرآن والسنة النبوية، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن جلوي عضو مجلس إدارة المؤسسة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ د. أحمد بن حمد البوعلي، وذلك بقاعة أماسي بمدينة الطرف.

وبدأ بكلمة للشيخ البوعلي استعرض خلالها مسيرة المسابقة وأهدافها في ربط أبناء المجتمع بمصدري الهداية، وتعزيز الجهود الحكومية في تأهيل جيل صالح، مبيناً أنه تم إقامة تسع مسابقات استفاد منها 8417 متسابقا ومتسابقة، وطباعة أربعة آلاف نسخة من تفسير العشر الأخير، وإقامة 15 محاضرة علمية متخصصة في القرآن، وإقامة دورة سماحة الشيخ بن باز العملية والتي استفاد منها 3750 طالبا وطالبة، وإنشاء مسابقة داخل السجن، وأخرى للمعوقين.

بعدها شاهد الجميع فيلما وثائقيا عن مؤسسة قبس”، ثم استمع الجميع لنموذج من القرآن لمبارك إبراهيم بوبشيت، ثم نموذج من السنة لمعاذ إبراهيم المطر.

ثم ألقى راعي الحفل الأمير عبدالعزيز بن محمد كلمة شكر فيها للقائمين على المؤسسة حرصهم على كتاب الله، ثم اختتم الحفل بتكريم سموه الفائزين، والداعمين، والرعاة، والمتعاونين، بدورها قدمت جمعية الطرف درعاً تذكارياً لسموه، قدمه مدير جمعية الطرف الخيرية فهد العكروش، سلمه لسموه كلاً من أحمد العكروش ود. سعد الناجم.