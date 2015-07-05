مناقشة مراحل الانتخابات البلدية في المدينة المنورة

ترأس الدكتور خالد بن عبد القادر طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، الاجتماع الثاني للجنة المحلية للانتخابات البلدية.

وناقش الاجتماع، شروط الترشيح لعضوية المجلس البلدي والتعريف بواجبات المجلس البلدي نحو المواطنين ونظام معلومات المجالس البلدية.

كما استعرض جدول العملية الانتخابية بدءاً من قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة وتسجيل المرشحين، كذلك إعلان الجداول الأولية لقيد الناخبين وإعلان القوائم الأولية للمرشحين، واطلع على آخر موعد لتقديم طلب انسحاب المرشحين والحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين كذلك يوم الاقتراع وإعلان النتائج. كما استعرض منسق اللجنة مواد نظام المجالس البلدية الجديد.

من جهته، أكد أمين منطقة المدينة المنورة على جميع الأعضاء العمل على إنجاح العملية الانتخابية خاصة ما يتعلق بالجانب الإعلامي وتفعيل الدور الإعلامي.