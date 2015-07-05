شرطة حائل تنظّم إفطاراً جماعياً

في صورة تعكس التلاحم بين المواطن ورجل الأمن، نظمت شرطة منطقة حائل حفل إفطار جماعي على الدائري الجنوبي بالقرب من إشارة الحمراء، وسط حضور أمني وشعبي كبير من ضباط وأفراد ومدنيين.

وشارك في الإفطار الذي يأتي إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل، ومتابعة مدير شرطة منطقة حائل اللواء إبراهيم بن عواض الألمعي، ومشاركة عدد من ضباط وأفراد الأمن العام المشاركين بالميدان، إضافة إلى عدد من المارة من مواطنين ومقيمين.

وبهذه المناسبة، أكد اللواء إبراهيم الألمعي أن الإفطار بالميدان يحمل رسالة للمجتمع مفادها أن رجال الأمن موجودون في الزمان والمكان لخدمة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذا الوطن، مبيناً أن هذا المشهد يرسم صورة من صور التلاحم الوثيق بين كل أبناء هذا الوطن المعطاء، والذي يظهر فيه المواطن كرجل اﻷمن اﻷول. ولفت مدير شرطة منطقة حائل إلى أن تناول الإفطار مع الضباط والأفراد العاملين في الميدان يأتي لأجل تقديم شكرنا لهم على ما يقومون به في خدمة الدين والمليك والوطن، سائلين الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

من جهتهم، عبّر المشاركون المدنيون من مواطنين ومقيمين عن اعتزازهم وفخرهم بمشاركة ضباط وأفراد الأمن العام حفل الإفطار، موضحين أن تواجدهم مع إخوانهم رجال الأمن الهدف منه الوقوف بجانبهم ودعمهم وأن جميع المواطنين والمقيمين صغاراً وكباراً في هذا الشهر الكريم دعواتهم لا تنقطع بأن يحفظهم ويوفقهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، مؤكدين أن رجال الأمن يضربون أروع الأمثلة في الذود والدفاع عن الوطن، ولهم منا كل الوفاء والتقدير، داعين الله أن يحميهم وأن يجزيهم خير الجزاء.