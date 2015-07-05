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عبدالله الثنى يحذر من المساس بالسيادة الليبية

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عبدالله الثنى يحذر من المساس بالسيادة الليبية عبدالله الثنى يحذر من المساس بالسيادة الليبية
حذر رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثنى من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبى خطته لمواجهة مهربى المهاجرين غير الشرعيين والتى تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية خاصة خليج سرت.

وقال الثنى ، فى تصريح له قبل مغادرته مطار مالطا الليلة، إنه أجرى وكبار المسؤولين فى الوزارات والمؤسسات الحكومية الليبية المرافقين له لقاءت مثمرة مع المسؤولين المالطيين حول السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا ومالطا فى مجال الطاقة وتدريب وتأهيل الكوادر الليبية.

وأشار الثنى إلى أنه بحث مع المسؤولين بمالطا أزمة الهجرة الغير شرعى وتداعياتها على دول حوض المتوسط .. مضيفا أنه تم التطرق خلال اللقاءات الثنائية إلى سبل تسهيل تنقل المواطنين الليبيين إلى مالطا وبحث إمكانية فتح تمثيل دبلوماسى لجمهورية مالطا فى مدينتى البيضاء أو طبرق.

وجرى الثنى مراسم توديع رسمية بمطار لوقا الدولى وكان فى مقدمة مودعيه مدير إدارة المراسم و البرتوكول بوزارة الخارجية المالطية بيتر ماليا وأعضاء البعثة الليبية فى فاليتا برئاسة القائم بالإعمال لدى مالطا الحبيب الأمين .

يذكر أن زيارة رئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له استغرقت يومين التقى خلالها مع كبار المسؤولين بالحكومة المالطية
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مصر 365

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