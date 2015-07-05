باسم يوسف يفاجئ جمهوره بتناول السحور على الهواء.. ويؤكد: أنا "نباتى"

فاجأ الإعلامى الساخر باسم يوسف، مشاهديه فى حواره ببرنامج "يا هلا رمضان" المذاع على قناة روتانا خليجية مع الإعلامى على العليانى، بتناوله السحور على الهواء مباشرة، مؤكداً أنه "نباتى" ويتناول الخضراوات والفواكه فقط، ولا يتناول اللحوم أو الأسماك أو المواد عالية السكريات.

وقال "يوسف" إنه يتناول الخضراوات منذ عام ونصف بعد نصيحة من أحد الأصدقاء، مؤكداً أنه وجد نتائج صحية رائعة بعد هذا التغيير، مضيفاً أن العرب يتناولون كميات كبيرة من السكريات والزيوت الرهيبة فى الأكل، واللحوم التى أثرت على صحتهم خلال السنوات الأخيرة، كما أن الدول العربية أعلى النسب فى السكر والبدانة المفرطة وأمراض القلب.