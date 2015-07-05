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"النور": حملة الحزب "مصر أقوى من الإرهاب" هدفها مواجهة الأفكار المتطرفة

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"النور": حملة الحزب "مصر أقوى من الإرهاب" هدفها مواجهة الأفكار المتطرفة "النور": حملة الحزب "مصر أقوى من الإرهاب" هدفها مواجهة الأفكار المتطرفة
أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أن حملة الحزب التى أطلقها بعنوان " أقوى من الإرهاب" تستهدف تعبئة الشعب المصرى لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة.

وقال "مخيون"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نستهدف من خلال هذه الحملة التى ستكون على جميع مستوى المحافظات توعية المواطنين بخطورة الوضع الذى تمر به مصر والمؤامرة التى تحاك ضد الدولة"، مضيفاً: "هناك من يريدون زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى الخلاقة لهدم كيان الدولة المصرية، ويجب علينا جميعًا الاصطفاف صفًا واحدًا لمواجهة هذه المؤامرة".

وأشار إلى أن حملة مصر أقوى من الإرهاب تستهدف تحذير الشباب أيضًا من الأفكار المتطرفة.

وكان حزب النور أطلق حملة حملت عنوان "مصر أقوى من الإرهاب"، عقب الهجمات الارهابية التى تعرضت لها مصر.

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