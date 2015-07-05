إصابة ضابط و4 مجندين فى حادث انقلاب سيارة أمن مركزى بـ"صحراوى البحيرة"

أصيب ضابط شرطة و4 مجندين، مساء أمس السبت، جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزيرالداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث يفيد بأنه أثناء سير سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزى بالطريق الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، قطعت سيارة ملاكى الطريق على سائق سيارة الشرطة، فحاول أن يتفادى الاصطدام بها فانقلبت السيارة على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة ضابط شرطة برتبة نقيب، و4 مجندين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم جميعا لمستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة.