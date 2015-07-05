عبد المجيد محمود: لم يعر ض على منصب النائب العام و"دورى انتهى"

نفى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أن يكون قد عرض عليه تولى منصب النائب العام مرة أخرى، بعد حادث اغتيال المستشار هشام بركات الأسبوع الماضى، قائلا "لم يحدث ذلك على الإطلاق وليس مطروحا".

وقال النائب العام السابق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عبر الهاتف من الإمارات:" لوعرض على هذا المنصب ستكون الإجابة بأن "دورى انتهى فى مايتعلق بهذه المسألة"، مشيرا إلى وجود "قامات وكفاءات" فى القضاء والنيابة تصلح لهذا المنصب.

وقدم النائب العام السابق خالص تعازيه لأسرة المستشار هشام بركات النائب العام ولأبنائه وزملائه، كما قدم العزاء أيضا للشهداء من أبناء الشعب المصرى.

وشدد المستشار عبد المجيد محمود، على أن القضاة عازمون على استكمال المسيرة فى ظل التعديلات الجديدة التى قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن ذلك ما كان يأمله رجال العدالة.

ودعا "محمود" بالتوفيق لجنود القوات المسلحة البواسل فى سيناء، والذى يخوضون حربا شرسة ضد الإرهاب والتطرف اللذان يسعيان إلى إعاقة مسار التنمية والتقدم فى البلاد.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، قد عقد اجتماعاً للتشاور حول الأسماء المرشحة لاختيار النائب العام الجديد خلفاً للراحل المستشار هشام بركات، والتى جاء أبرزها كل من على عمران مدير التفتيش القضائى، وزكريا عبد العزيز النائب العام المساعد ورئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد العدل رئيس مكتب التحفظ على الأموال، والمستشار عبدالجواد موسى رئيس المكتب الفنى بمحكمة النقض، والمستشار عدنان الفنجرى، النائب العام المساعد الأسبق ورئيس محكمة الجنايات، والمستشار عمرو مروان رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل السعيد النائب العام السابق ومساعد وزير العدل، والمستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار مصطفى حسن عبد الله، والمستشار أحمد بيومى عضو المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار شرين فهمى ينعى الشهيد هشام بركات أثناء نظر قضية التخابر مع قطر