محمد صلاح مخاطبا جماهير فيورنتينا: "شكرا على تقديركم "

كسر الدولى المصرى محمد صلاح، جناح تشيلسى الإنجليزى، حاجز الصمت الذى سيطر عليه منذ اندلاع أزمته الأخيرة مع نادى فيورنتينا الإيطالى.

وقال صلاح فى تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصى على تويتر موجها كلامه لفيورنتينا: "شكرا على تقديركم لى بهذه الطريقة".

وكانت أزمة قد اندلعت بين إدارة فيورنتينا وصلاح عقب رفض الأخير تمديد إعارته للنادى، على الرغم من تأكيد إدارة الفريق بأنهم استغلوا البند المتواجد فى تعاقدهم مع تشيلسى الذى يتيح لهم إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير إيطالية، باقتراب اللاعب صاحب الـ23 عاما من الانتقال إلى إنتر ميلان.



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