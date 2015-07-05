أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محمد صلاح مخاطبا جماهير فيورنتينا: "شكرا على تقديركم "

Google+ Print
محمد صلاح مخاطبا جماهير فيورنتينا: "شكرا على تقديركم " محمد صلاح مخاطبا جماهير فيورنتينا: "شكرا على تقديركم "
كسر الدولى المصرى محمد صلاح، جناح تشيلسى الإنجليزى، حاجز الصمت الذى سيطر عليه منذ اندلاع أزمته الأخيرة مع نادى فيورنتينا الإيطالى.

وقال صلاح فى تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصى على تويتر موجها كلامه لفيورنتينا: "شكرا على تقديركم لى بهذه الطريقة".

وكانت أزمة قد اندلعت بين إدارة فيورنتينا وصلاح عقب رفض الأخير تمديد إعارته للنادى، على الرغم من تأكيد إدارة الفريق بأنهم استغلوا البند المتواجد فى تعاقدهم مع تشيلسى الذى يتيح لهم إمكانية تمديد الإعارة لموسم آخر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير إيطالية، باقتراب اللاعب صاحب الـ23 عاما من الانتقال إلى إنتر ميلان.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365