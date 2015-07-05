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"التموين": خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد

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"التموين": خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد "التموين": خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف مماثلة بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات، لتلقى شكاوى المواطنين على رقم الخط الساخن "19280" خلال أيام عيد الفطر المبارك، للعمل على حلها، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة وخاصة الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم التنسيق مع مباحث التموين ومديريتى الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض السلعية والمحلات العامة والأسواق، لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، أو غير المطابقة للمواصفات ومكافحة الغش التجارى والتدليس والتصدى للباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها.


>التموين: ضخ 3 آلاف طن خضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية

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