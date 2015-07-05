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"الزراعة": طرح 3430 طن سلع وأسماك و360 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا

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"الزراعة": طرح 3430 طن سلع وأسماك و360 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا "الزراعة": طرح 3430 طن سلع وأسماك و360 ألف كيلو لحوم بـ114 منفذًا
بدأت وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج والهيئة العامة للخدمات البيطرية، طرح منتجاتها من سلع غذائية ولحوم بلدية ومستوردة، وأسماك وخضراوات من خلال 114 منفذًا ثابتًا ومتحركًا حتى نهاية شهر رمضان، للحد من دور السلسلة الوسيطة، لمنعها من التحكم فى الأسعار وتوفير السلعة للمستهلك فى الوقت المناسب والسعر المناسب وبجودة عالية، للحد من ارتفاع الأسعار وخاصة اللحوم، على أن تباع بـ55 جنيهًا للكيلو البلدى.

قال المهندس المحمدى البدرى مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من خلال 114 منفذ بيع ثابت ومتحرك بالمحافظات، سيتم خلال النصف الثانى من رمضان ضخ 18 طن خضار وفاكهة يوميًا بواقع 270 طنًا، و8 أطنان ألبان بمنتجاتها يوميًا بواقع 120 طن، وطرح 64 طنًا من الطيور بأنواعها "فراخ والسمان والرومى وبط ووز وحمام"، بواقع 960 طنًا و24 ألف كيلو لحوم بلدية يوميًا بواقع 360 ألف كيلو خلال شهر رمضان بسعر 55 جنيهًا للكيلو، و20 طنًا يوميًا من البقوليات من أرز وعدس وفول وزيت وسكر وأرز وسلع غذائية،بواقع 300 طن، و9600 طن أسماك يوميًا بواقع 140 طنًا.

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