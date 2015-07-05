شاهد عيان لـ"واتس آب اليوم السابع": تفكيك قنبلتين بميدان الحصرى بأكتوبر

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل شاهد عيان بمدينة 6 أكتوبر، رسالة تفيد بأن قوات الأمن نجحت فى تفكيك قنبلتين بميدان الحصرى، موضحًا أن الإرهابيين قاموا بزرع القنبلتين إحداهما أمام البنك الأهلى، والأخرى بجوار محول الكهرباء الذى يقوم بتغذية المنطقة.

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