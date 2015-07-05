بشرى للبدناء.. دواء لمرض السكر يعالج السمنة عن طريق تثبيط الشهية

كشفت تقرير طبى نشر مؤخراً بالديلى ميل البريطانية المزيد من التفاصيل حول علاج جديد للسمنة، وهو عبارة عن حقنة تعرف باسم "ساكسيندا Saxenda "، وتحتوى على المادة الفعالة ليراجلوتايد "iraglutide"، وهى تم طرحها مؤخراً بالفعل داخل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبى كعلاج مساعد للسمنة.

وأوضح التقرير أن هذه العقار هو فى الأصل دواء لمرض السكر، وأثبتت التجارب فاعليته فى الحد من الشهية والشعور بالجوع، حال حقن المرضى بها بشكل يومى منتظم خلال وجبة الإفطار، وكشفت النتائج أنه ساهم فى خفض الوزن بمعدل 8 كجم واستقر وزنهم على ذلك لمدة عام كامل دون ممارسة أى نشاط رياضى أو تعديل فى الحمية الغذائية.

وتابع التقرير أن العلاج يعمل عن طريق التدخل فى عمل أحد الهرمونات التى توجد داخل الأمعاء، ويقوم بإرسال إشارات خاطئة إلى المخ كى يوهمه بشعور الشخص بالشبع، وهو ما يساعد فى الحد من كميات الطعام والسعرات الحرارية التى يتم تناولها، وبالتالى ترتفع فرص التخلص من الوزن الزائد.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى قد يتسبب فيها: آلام الأمعاء والمعدة، حصوات الكلى وارتفاع طفيف فى فرص الإصابة بسرطان الثدى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " New England Journal of Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية وشملت الدراسة 27 دولة، واستمرت لمدة 56 أسبوعاً، وأجريت على 3731 متطوعاً.